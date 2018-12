Ziekenhuis Vesalius lanceert app

met up te date info voor patiënten LXB

28 december 2018

12u00 0 Tongeren Ziekenhuis Vesalius met een vestiging in Tongeren en Bilzen lanceert een app waarmee ze patiënten op het juiste moment uitleg verschaft over de verschillende stappen van hun behandeling. De applicatie vervangt in geen geval de artsen en andere zorgverstrekkers in het ziekenhuis niet. Integendeel, ze blijven mondeling en schriftelijk duiding geven over de diagnose en de behandeling van de patiënten die aan hen toevertrouwd worden. “De app is een aanvulling hierop”, liet Sarina Simenon, de woordvoerster van het ziekenhuis, horen.

Informeren

“We willen de patiënten alle informatie geven die ze nodig hebben voor opvolging en herstel van een ziekte of een ingreep”, vulde ze aan. “Ook wanneer ze niet meer in het ziekenhuis verblijven, moeten ze toegang krijgen tot informatie die voor hen belangrijk en relevant is”. Volgens algemeen-directeur van Vesalius Eric Christiaens blijft persoonlijk contact met de artsen belangrijk. “Ze willen de patiënten tijdens de consultaties zo goed mogelijk voorlichten en hun vragen helder beantwoorden. Ze krijgen altijd informatie mee naar huis via folders of brochures maar de app geeft het juiste stukje kennis op het moment dat de patiënt die vandoen heeft. Op z’n smartphone heeft hij nu de informatie altijd bij de hand”, aldus nog Christiaens.

Uitbreiding

De app zal bijvoorbeeld de patiënt die onder narcose wordt gebracht er op het juiste moment aan herinneren wanneer hij moet stoppen met eten en drinken. Hij moet zich nuchter aanbieden in het ziekenhuis. Bij de opstart van de app geeft het ziekenhuis nu al heel wat informatie aan patiënten die bijvoorbeeld een sterilisatie laten uitvoeren. Volgend jaar wordt de toelichting uitgebreid voor andere ingrepen en behandelingen.