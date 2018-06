Zeventiger probeert buurvrouw te verkrachten 26 juni 2018

02u42 0

De strafrechter in Tongeren heeft een 70-jarige Tongenaar tot een jaar cel veroordeeld omdat hij probeerde zijn buurvrouw te verkrachten en haar rake klappen toediende. De dronken man ging meer dan zijn boekje te buiten toen hij, eind januari 2016, zijn al even dronken buurvrouw te lijf ging. Gealarmeerde politiemensen troffen de vrouw halfnaakt aan in het appartementsblok waar de twee wonen. De buurvrouw was in paniek, vertoonde diverse verwondingen en droeg een gescheurde onderbroek. Zij heeft recht op 1.600 euro schadevergoeding. De zeventiger krijgt gedeeltelijk uitstel van straf op voorwaarde dat hij zich laat begeleiden voor zijn drankprobleem.





(JEK)