29 november 2018

12u00 0 Tongeren Tongeren wordt de komende zes jaar bestuurd met dezelfde coalitie en schepencollege als vandaag. Tongeren.nu (stadslijst Open VLD en CD&V) en sp.a hebben de bevoegdheden voor de zeven schepenen onder elkaar verdeeld. De schepenen wisselen in tegenstelling tot de portefeuilles in het uittredend college van bevoegdheden. Wat opvalt is dat de sp.a nu de bevoegdheden van sociale zaken en het OCMW, die ze meerdere termijnen hebben gehad, moeten afstaan aan de schepenen van tongeren.nu.

Wisseling bevoegdheden

Patrick Dewael krijgt naast de bevoegdheden eigen aan het ambt van burgemeester ook die van feestelijkheden en burgerlijke stand bij. An Christiaens wordt eerste schepen met cultuur, toerisme en jeugd als bevoegdheden. Johnny Vranken bekomt ruimtelijke ordening, wonen en patrimonium. Patrick Jans neemt de domeinen mobiliteit, leefmilieu en sport voor z’n rekening. Marc Hoogmartens is beleidsverantwoordelijke voor economie, city marketing en landbouw. Z’n collega Gerard Stassen neemt financiën, begroting en erfgoed met daarbij de kerkbesturen en het kerenplan. Guy Schipers is bevoegd voor openbare werken, onderwijs en werk. Jos Schouterden, de oudste onder de schepenen, wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Scoiale Dienst en schepen van sociale zaken.

