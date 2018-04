Zangkoor houdt flashmob in ziekenhuis 20 april 2018

Zangkoor De Val-se Meer-els heeft een flashmob gehouden in de inkomhal van ziekenhuis Vesalius in Tongeren. "We geven een klein concert om de mensen een fijn moment te bezorgen", legt Willy Tilkin uit, de voorzitter van het zangkoor, dat 23 mannen en vrouwen telt. "We willen hen opbeuren en een hart onder de riem steken." Bezoekers van het ziekenhuis werden dan ook aangenaam verrast door het miniconcert. De naam van het zangkoor verwijst naar Val-Meer van waar de koorleden afkomstig zijn. (LXB)