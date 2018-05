Zalig genieten van la dolce vita 07 mei 2018

Zo'n 10.000 bezoekers zakten gisteren af naar het centrum voor Ciao Tongeren! Daar genoten ze op een zonovergoten marktplein met volle teugen van een Italiaans feest dat helemaal in het teken stond van la dolce vita. Dat laaste mag je letterlijk nemen. Bubbels, cocktails, prosecco en wijn zorgden voor verfrissing. Veel volk stond ook te drummen aan de eetstandjes met pizza, porchetta en pasta. Tongeren was een dag klein Italië en werd ondergedompeld in een werkelijk zomerse en zuiderse sfeer. Er werd gedanst en met de heupen gewiegd op de tonen van de Italiaanse muziek. "Het is precies of het hier al vakantie is", reageerde Ilse Deflem uit Diest. "Het is één grote proeverij. En de sfeer is familiaal. Mensen lopen blijgezind rond." (LXB)