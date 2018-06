Winkeldief krijgt twintig maanden cel 28 juni 2018

De Tongerse strafrechter heeft een berooide man van 48 jaar uit Tongeren veroordeeld tot twintig maanden cel en een boete van 1.600 euro omdat hij in de Carrefour een dure fles cognac had gestolen en tijdens zijn vlucht een verkoopster had verwond.





Op de zitting wees de man op zijn financieel moeilijke situatie. De rechter had daar wel begrip voor, maar stelde meteen ook dat een dure fles cognac geen 'normale behoefte' om te overleven is. (JEK)