Werkstraf voor vrouw die breuk niet kan verkroppen 15 februari 2018

De strafrechter veroordeelde een 29-jarige vrouw uit Tongeren tot 170 uren werkstraf omdat ze op nogal drastische manier te kennen gaf dat haar vriend, na een relatie van 11 jaar, voor een andere vrouw had gekozen. Zij bekraste de auto van haar rivale en op 2 maart 2015 volgde ze, bumperklevend, op de weg tussen Hoeselt en Bilzen het nieuwe koppel. Het kwam zelfs tot een aanrijding waarbij de auto van het slachtoffer in de gracht belandde. De 29-jarige vrouw was ook in het bezit van een busje pepperspray. Intussen beseft ze dat ze haar boekje meer dan te buiten ging. Daarom liet ze zich vrijwillig opnemen en liet zich begeleiden. Aan haar vroegere vriend uit Hoeselt is ze 250 euro schadevergoeding en 180 euro advocatenkosten verschuldigd. Aan zijn nieuwe vriendin moet ze 1.889 euro schadevergoeding en 480 euro advocatenkosten betalen. Een gedeelte daarvan (1.032 euro) wordt betaald door haar autoverzekering. Ze moet wel opdraaien voor 2.340 euro aan gerechtskosten terwijl ze 14 maanden de cel in moet als de werkstraf niet wordt uitgevoerd. (JEK)