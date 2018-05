Weer rijverbod naast zich neergelegd 23 mei 2018

Omdat een 42-jarige man uit Tongeren de eerder opgelegde medische en psychologische onderzoeken niet had ondergaan, veroordeelde de politierechter hem tot een boete van 4.000 euro, waarvan de helft met uitstel en legde hem drie maanden rijverbod op. De overtreding kwam aan het licht bij een verkeerscontrole op 20 juli vorig jaar in Bilzen.





De veertiger zal de bedoelde onderzoeken alsnog moeten ondergaan. Gelukkig voor hem ontsnapt hij aan nieuwe theoretische en praktische rijvaardigheidsexamens, een sanctie die in gelijkaardige omstandigheden vaak wordt opgelegd. (JEK)