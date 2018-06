Wateroverlast wordt versneld aangepakt 11 DAGEN NA NOODWEER ZIJN AL WERKEN VOOR BUFFERBEKKEN GESTART XAVIER LENAERS

12 juni 2018

02u43 0 Tongeren Tongeren en Voeren blijven niet bij de pakken zitten: elf dagen na het noodweer in Diets-Heur (Tongeren) en Moelingen (Voeren) voeren de twee nu vervroegd enkele maatregelen uit tegen wateroverlast. "Maar het blijft een feit: tegen uitzonderlijke buien is weinig of niks te beginnen", zegt An Christiaens, schepen van Openbare Werken in Tongeren.

Op 1 juni viel er tussen 65 en 80 liter neerslag per vierkante meter in een uur. De dorpskern van Diets-Heur veranderde in een kolkende rivier die een laag leem op de straten achterliet. In Moelingen trad de rivier Berwijn buiten z'n oevers waardoor 50 huizen blank stonden. Het stadsbestuur van Tongeren is meteen na het noodweer in actie geschoten. Momenteel wordt in de Heurstraat in Diets-Heur een bufferbekken met aarden dam aangelegd. "Langs de straat zal de dam 40 meter lang zijn en ze loopt nog 20 meter door het veld in", zegt schepen An Christaens. "Tot 850.000 liter water kan opgevangen worden."





"Van in het bekken loopt een buis door de dam om het water in de nabijgelegen Puthbeek te laten stromen", zegt het hoofd van de technische dienst, Ronny Herelitska. Normaal zouden deze werken eind 2018 worden uitgevoerd, maar de stad heeft ze nu vervroegd. Bovendien staan nog extra werken in Diets-Heur en andere Tongerse deelgemeenten zoals Lauw, Vreren en Rutten op het programma. "Zo gaat de provincie het wachtbekken in de Kuilenstraat in Diets-Heur vergroten. Het bekken is nu te klein om de stortbuiten op te vangen", zegt de schepen. "In de buurt wordt ook de komst van een nieuw wachtbekken onderzocht. De voorbije 6 jaar hebben we 200.000 euro per jaar uitgetrokken voor maatregelen om de erosie en wateroverlast tegen te gaan. Het is een prioriteit in het beleid. Tegen extreme buien staan we machteloos maar alle beetjes helpen", aldus An Christiaens.





Dijk

Ook in Voeren blijven ze niet bij de pakken zitten. Om te voorkomen dat de Berwijn die kronkelt door Moelingen buiten z'n oevers treedt, zijn extra maatregelen nodig. "In de eerste plaats moet er stroomopwaarts een dijk komen", zegt burgemeester Huub Broers. "Alleen, de gemeente kan dat niet in eigen beheer doen aangezien de grond waarop de dijk gebouwd zou worden eigendom is van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Bovendien dient de Berwijn geruimd te worden met een diepere bedding. Die is al sinds 1998 niet meer geruimd. De rivier zou zeker tot 15 centimeter diep gebaggerd moeten worden. Ook hebben we 70 hectare weilanden nodig om het overtollige water op te vangen maar daar hebben we de toestemming van het Agentschap Natuur en Bos voor nodig." Tegen het eind van de week vindt over de nog te nemen erosie-maatregelen overleg plaats tussen de gemeente en de VMM.