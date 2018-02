Water 2,5 meter hoog in kelder na lek: 11 flats onbewoonbaar 07 februari 2018

02u51 0 Tongeren Door een waterlek in de Mombersstraat in het centrum van Tongeren zijn maar liefst elf flats tijdelijk onbewoonbaar. De 22 bewoners moesten gisteravond nog snel op zoek gaan naar opvang. Vermoedelijk is het lek ontstaan door een breuk aan de waterleiding op straat.

Via die breuk was het water in de loop van de nacht van maandag op dinsdag de kelder beginnen inlopen. Daar stond het water tegen de middag bijna tweeënhalve meter hoog. De smurrie kwam zelfs bijna tot aan de deuren van de bewoners op het gelijkvloers. "De brandweer is eerst met één pomp begonnen, maar dat bleek al snel niet voldoende", zegt bewoner Joseph Vanseer. Daarna rukte het korps van Tongeren uit met twee extra pompen, die er samen meer dan vier uur over deden om alle water weg te krijgen. Pas in de namiddag werd de omvang van de schade echt duidelijk. Niet alleen de liftkooi met de technische installatie, ook de centrale verwarming en alle elektriciteitskasten hadden onder water gestaan. Verschillende bewoners hadden in de kelder bovendien elektrische toestellen zoals ijskasten staan. Een gespecialiseerde firma kwam langs, omdat ook het oliereservoir van de lift in het water terechtgekomen was.





"Met de 22 bewoners kregen we te horen dat we plots elders naartoe moesten", zegt Joseph Vanseer. "Hier blijven is nogal moeilijk zonder verwarming en bij temperaturen tot min zes graden. Elektriciteit hebben we voorlopig ook al niet, en wanneer het allemaal hersteld kan worden, zal pas morgen (vandaag, red.) duidelijk worden." Enkele bewoners zochten een tijdelijk onderkomen bij familie of vrienden, anderen gingen noodgedwongen gisteravond op hotel. Hoe de breuk aan de waterleiding kon ontstaan, was gisteren nog onduidelijk. (RTZ)