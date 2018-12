Warme solidariteit voor

ernstig verbrand meisje "Een vechter met een positieve ingesteldheid"

21 december 2018

00u00 2 Tongeren Yasnoor Singh (9) herstelt in UZ Leuven van de zware brandwonden die het meisje juli dit jaar opliep bij haar thuis. De frietketel vatte vuur en het meisje kreeg per ongeluk de hete olie over zich heen. Haar armen, handen en benen raakten ernstig verbrand. Yasnoor lag 20 dagen in coma. Er werd zelfs gevreesd voor haar leven. Ze haalde het en na een verblijf van een half jaar in het ziekenhuis stelt ze het alle omstandigheden in acht genomen goed. “Het is een vechter pur sang”, vertelde haar mama. “Een sterk meisje. Juist omdat ze het niet opgeeft, komt ze er door.”

Kosten

Tongeren Ze kan hierbij rekenen op de steun van haar ouders. Vooral haar klas in basisschool Picpussen en bij uitbreiding de 300 kinderen, leraren en directie in de school, en de politie steken het meisje een hart onder de riem. Het blijft niet bij woorden, acties volgen om geld in te zamelen. De kosten van het verblijf in het ziekenhuis en de operaties die Yasnoor het voorbije half jaar heeft moeten ondergaan (er volgen nog ingrepen) lopen zo hoog op - naar schatting 22.000 euro - dat de ouders die niet kunnen betalen.

Helder

Davy Stassen (33) en z’n collega bij de Tongerse politie Ingmar Vermeylen (38) zamelen geld in. Ze hadden dienst toen het meisje verbrand raakte. “Wat we op spoed zagen, zullen we nooit vergeten”, zei Davy Stassen. “Yasnoor was méér dan 50 procent verbrand op haar benen, handen en armen. Ze schreeuwde, niet van de pijn maar van de angst. Ze nam me vast en fluisterde dat ze niet wilde sterven. We hebben haar getroost. We probeerden om haar aandacht af te leiden. Toen al bleek dat Yasnoor een bijzonder meisje is. Op een bepaald moment vertelde ze zelfs mopjes. Ze was bij bewustzijn en helder van geest. Ze smeekte me om tegen haar papa te zeggen dat hij geen schuld heeft aan wat is gebeurd.”

Haar klas

De politie klopt voor steun aan bij de Picpussen. “We zijn in actie geschoten”, bekende directeur Carolien Coenegrachts. “We kochten 5000 kerstballen. Ze zijn verkocht maar hebben 2500 bijbesteld. Het zijn onze kinderen en de klas van Yasnoor die kerstballen verkopen.” De klas moet Yasnoor al een half jaar missen. “Het valt hen zwaar”, stelde juf Nidhi. “In het begin konden ze niet goed plaatsen wat haar overkwam. Nu beseffen ze het. Ze zijn verdrietig maar laten Yasnoor niet in de kou staan. Haar bank blijft leeg maar de kinderen maken tekeningen.” Dat Yasnoor goed ligt in de klas, blijkt uit de reacties van klasgenoten. Zo heeft Fien geld uit haar spaarpot gehaald om kerstballen te kopen. “Ze gaat het veulen dat straks geboren wordt Noor (verwijst naar Yasnoor) heten”, aldus juf Nidhi. Een tweede meisje kocht een knuffel die ze Yasnoor noemt. De kinderen skypen en sturen haar filmpjes.

Acties

De twee Tongerse agenten en vzw Jib in het kwadraat staan tijdens het weekend met een stand op de Grote Markt waar ze jeneverkes verkopen. Kinderen van Picpussen gaan kerstballen aan de man brengen. De warme acties kunnen met giften ondersteund worden. Geld kan gestort worden op BE75 7330 3189 5751 of op BE07 1030 4470 7166 met vermelding “gift Yasnoor”.