Warm nest voor terminale kinderen STUDENTE RICHT EERSTE KINDERHOSPICE IN HET LAND OP XAVIER LENAERS

24 april 2018

03u00 0 Tongeren Kaat Swartebroeckx (19), bekend van het maken van dromenvangers voor kinderen met kanker, start met een kinderhospice. Kinderen die terminaal zijn, kunnen in zo'n huis een tijdlang verblijven met hun familie.

Kaat Swartebroeckx (19), studente gezondheidswetenschappen, heeft een groot hart voor kinderen met kanker. Vier jaar geleden is ze gestart met het maken van Dromenvangers. Ondertussen heeft ze er al zo'n 3.000 gemaakt voor kinderen hier en in tientallen andere landen. Hiervoor heeft ze de vzw Dreamcatchers for Golden Warriors opgericht. Nu zet ze zich in voor een tweede doel: een kinderhospice. "Hier bestaat dat nog niet", zegt Kaat die gezondheidswetenschappen studeert. "Me inzetten voor kinderen met kanker en andere levensbedreigende ziektes is m'n levenswerk."





Een kinderhospice is voor kinderen die terminaal zijn. "Een huis waar kinderen in hun laatste levensfase verblijven en omringd worden door hun geliefden."





Huiselijk

"De kinderen krijgen medische en andere zorgen", vervolgde Kaat. "Er is een dokter in het huis. Verpleegkundigen gaan er aan de slag. Ze lopen niet rond in witte jassen. Geen ziekenhuis, dat willen we niet. Het is een echt huis. Een kinderhospice is een plek waar kinderen en het hele gezin zich thuisvoelen. We streven naar geborgenheid en een veilige omgeving voor de kinderen. We zorgen voor de nodige psychologische en psychische hulp voor kinderen, ouders en andere gezinsleden. Daar is vandaag nog grote nood aan", vervolgde ze. "We gaan voor een huis in het groen, waar de kinderen in de tuin kunnen zitten en in de mate van het mogelijke genieten. Wel moeten de nodige voorzieningen voor de kinderen, ook voor hen die een beperking hebben, voorhanden zijn."





Voorbereiding

Voor de oprichting van het kinderhospice gaat Kaat niet over één nacht ijs. Integendeel, ze wil zich goed voorbereiden. "We zitten in de exploratiefase", legt ze uit. "We gaan een onderzoek voeren bij kinderen en hun ouders maar ook met instanties die te maken hebben met palliatieve kinderzorg. We peilen naar hun noden zodat we daar in het hospice kunnen op inspelen." Koken kost geld. Voor een kinderhospice is dat niet anders. "We zoeken sponsoren, we gaan acties voeren om geld in te zamelen", lichtte Kaat toe. "We hebben al een aanbod voor een huis gekregen." Waar haalt een jonge vrouw van 19 de drive zich het lot van kinderen in een palliatieve fase aan te trekken? "Ik put energie uit mijn geloof. Ik cijfer me graag weg voor anderen. Dat geeft zin en diepgang aan mijn leven." Meer info op www.dreamcatcherforgoldenwarriors.com.