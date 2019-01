Waarom er minder sneeuw viel in Limburg dan verwacht Birger Vandael

30 januari 2019

17u03 0 Tongeren De weersvoorspellingen voor vandaag hadden het over vijftien centimeter sneeuw en een vreselijke ochtendspits. Mensen werden aangeraden zo veel mogelijk van thuis uit te werken. Uiteindelijk bleef Limburg voor een groot deel gespaard van de sneeuw. “De sneeuwzone is net vijftig kilometer zuidelijker gaan slepen”, verklaart lokale weerman Ruben Weytjens.

De voorspellingen van Weytjens worden in Limburg massaal gevolgd, zijn Facebookpagina heeft ruim 75.000 volgers. Hij betreurt wel de gefrustreerde reacties omtrent het uitblijven van de sneeuw. “Ik wil vragen om eerst de genuanceerde weersverwachtingen goed te lezen en niet de ongenuanceerde krantenkoppen. Sneeuw valt moeilijk in te schatten. Mijn zoontje van 9 weet inmiddels reeds meer dan drie jaar dat hij nooit hoeveelheden mag geloven die ‘voorspeld’ worden, want zo’n voorspelling kan nu eenmaal niet gemaakt worden. Wél een kansverwachting. Maar je bent nooit te oud om te leren.”

Oppassen voor gladde wegen

Uiteindelijk duurde het tot diep in de namiddag voor het bovenste gedeelte van de provincie sneeuwvlokken zagen. Deze bleef door de nog ontdooide bodem amper liggen, dus van sneeuwpret of –ellende was weinig sprake. In het zuiden van de provincie lag er wel een dun, wit laagje. Zo was het in Tongeren aan de Beukenberg mogelijk om door de sneeuw te glijden.Ook daar bleef de voorspelde twaalf centimeter wel uit. De wegen kunnen er door deze weersomstandigheden bovendien ook heel glad bij liggen.