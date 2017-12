Vrouw sterft na brand in appartement 02u57 0 Karolien Coenen De woning boven 'Allezzi travel' in de Stationstraat brandde volledig uit. Tongeren Aan de Stationslaan is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken op de eerste verdieping van een appartementsgebouw. De bewoonster kwam daarbij om het leven.

Het waren voorbijgangers die rond 1 uur 's nachts rook zagen komen uit één van de vensters boven het reisbureau aan de Stationslaan. De brandweer van Tongeren werd opgeroepen, en stormde bij aankomst meteen naar binnen. Het vuur was snel onder controle. In de woning troffen ze het levenloze lichaam van een vrouw aan. De zestiger stikte vermoedelijk door de felle rookontwikkelingen in de woning. Ze overleed ter plaatse. Het gerechtelijk labo is een uitgebreid onderzoek begonnen. Een branddeskundige onderzocht de piste van kwaad opzet, maar die bleek negatief. Alles wijst in de richting van een ongeval.





In de vroege ochtend kon het lichaam naar buiten worden gebracht en overgemaakt worden aan een begrafenisondernemer. Over de oorzaak van de brand bestond gisteravond nog geen duidelijkheid. Het parket heeft voorlopig geen concrete resultaten. Brandweerzones hameren steeds op het belang van een rookdetector in de woning. Dankzij het felle alarm schieten bewoners op tijd wakker en kunnen soortgelijke drama's vermeden worden.





(MMM)