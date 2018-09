Vrouw met mes verwond na hevige ruzie 06 september 2018

Aan de Luikerstraat in Tongeren is de politie woensdagmiddag moeten tussen komen voor een hevige ruzie tussen twee vrouwen. De familieleden uit het Genkse gingen elkaar op straat ook even fysiek te lijf. Eén van hen trok daarbij zelfs een mes en haalde daarmee uit naar de ander. Het slachtoffer liep enkele snijwonden op in de arm en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. In de loop van de namiddag kon ze opnieuw naar huis met enkele hechtingen. De politie verhoorde beide partijen, maar niemand werd aangehouden. (RTZ)