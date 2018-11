Vrijwilligers lezen voor in

alle Tongerse basisscholen LXB

23 november 2018

12u00 0

Momenteel loopt de voorleesweek. Hierbij is het de bedoeling om extra aandacht te schenken aan het belang en het plezier van voorlezen. Om deze focus in de praktijk om te zetten, sturen het stadsbestuur en de bibliotheek een team van voorlezers naar alle kleuter- en lagere scholen in Tongeren. Elke voorlezer, die zich engageert om in de scholen aan kleuters en kinderen te gaan voorlezen, legt zijn of haar accent. Zo heeft Simone knuffels meegebracht die ze eigenhandig heeft gemaakt. Marcel verschijnt in een outfit van een Indiaan. Lisa doet een spelletje camouflage met de kleuters. “Het team vrijwilligers dat gaat voorlezen, staat niet enkel paraat tijdens de vele voorleesmomenten”, reageerde schepen van cultuur Guy Schiepers. “Ook bij andere activiteiten zoals de sprookjesmaand en de maand van de jeugdboeken geven ze acte de présence. Elk jaar organiseert de bibliotheek workshops met een professioneel verteller. Hij zorgt voor tips en trics bij het voorlezen.”