Vrienden van de basiliek bouwen

kerststal en brengen Vredeslicht LXB

29 november 2018

12u00 0 Tongeren Elk jaar met kerstmis wordt in de basiliek een kersttafereel met kerststal uitgebeeld. Dit jaar is dat niet anders. Zo’n 17 “Vrienden van de Kerststal” bouwden een vissersdorp. “Elk jaar kiezen we een ander thema”, zei Danny Stas, één van de architecten van het kerstdorp.

Tongeren Vissersdorp

Tongeren Wie de basiliek binnenkomt, kan niet naast een sloep met vissersnetten kijken. “Een tweede boot staat in de basiliek. We vonden inspiratie bij het tafereel van de vissers uit de bijbel.” Naast de kerststal staan feeëriek verlichte dennen. Robert Doucet geeft een meerwaarde met enkele Tongerse gebouwen die hij op schaal 1/15 nagebouwd heeft. Zo staan het stadhuis,het munthuis, de kerk van Koninksem fel te blinken naast de kerststal. “Drie maanden was ik er mee bezig”, vertelde hij.” Goed 600 kinderen bezoeken de kerststal waar hen kerstverhalen verteld worden.

Tongeren Het Vredeslicht

Drie dagen voor kerstmis komt het Vredeslicht naar Tongeren. “Het komt in een speciale box naar hier”, legde Jean- Marie Vrijens uit. “Hierin zit een een brandende fakkel waarvan het vuur afkomstig is van de vredesvlam van Bethlehem. De traditie van het Vredeslicht is ontstaan in Oostenrijk en vorig jaar kwam het Vredeslicht voor het eerst naar Lommel en nu Tongeren.” De Vrienden van de Kerststal hebben zaterdag 22 december een programma uitgewerkt met het optreden van kinderkoor Anima (Nerem), accordeon ensemble Aerophonic (Genk) en vlaggendansgroep Imago Tijl (Neerpelt). Het Vredeslicht wordt ontvangen door burgemeester Dewael en in stoet naar de basiliek gebracht. De apotheose van de avond is het optreden met doedelzakspelers van de harmonie Ons Verlangen (Beverst). Zondag 23 december zorgen de “Vrienden van de Kerststal voor standjes met allerlei producten en proeverijen waarvan de opbrengst van de verkoop naar goede doelen gaat. Voor animatie zorgen het mijnwerkerskoor, de L&M- band en Aerophonic.