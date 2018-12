Vredeslicht uit Bethlehem bereikt Tongeren Toon Royackers

23 december 2018

18u20 0 Tongeren Mooi moment dit weekend in Tongeren. De ‘Vrienden van de Kerststal van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek ‘ hadden het ‘vredeslicht’ naar hun stad gehaald. Dat licht is een vlam die jaarlijks ontstoken wordt in Bethlemen.

Vandaaruit worden telkens weer andere fakkels en kaarsjes aangestoken, die zich vervolgens verspreiden over een deel van de wereld. Zo ontstaat een schakel van licht, en dit jaar bereikte de vlam dus ook Tongeren. Burgemeester Patrick Dewael mocht het zaterdagavond aan de Moerenpoort overhandigen aan deken Palmans. Die bracht het vervolgens in een optocht via de Leopoldwal en de Maastrichterstraat naar de basiliek. Het hele weekend konden bezoekers er zelf een kaarsje of fakkel aanmaken met het oorspronkelijke vredeslicht.