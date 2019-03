Voorvechtster klimaat Jane Goodall

bezoekt “Bos van een dag”in Lauw LXB

17 maart 2019

12u00 0 Tongeren Together we can, together we will! Met deze sterke en korte slogan sloot Jan Goodall (84) de toespraak af die ze zaterdag tijdens haar bezoek aan het “Forest in One day” (Bos in een dag) in Lauw (Tongeren) hield voor 50 kinderen. De Britse biologe en antropologe, die wereldwijd naam heeft gemaakt met haar onderzoek naar in het wild levende chimpansees, kwam naar Lauw op uitnodiging van Roots & Shoots. Deze laatste is de jongerenorganisatie van het Jane Goodall Institute. Al 60 jaar lang reist de VN- ambassadrice voor de vrede 300 dagen per jaar de wereld rond om mensen warm te maken voor natuur en milieu. “Ze is een voorvechtster van het klimaat”, zegt Patrick Jans, de schepen van milieu in Tongeren die met haar en burgemeester Patrick Dewael het terrein bezocht waar drie jaar geleden 8000 bomen in één dag (Bos in een dag) geplant werden.

Oproep naar de jeugd

“Ze is blij dat de jeugd vandaag op straat komt voor het klimaat. Voor hoe ze zich roeren in het debat voor een betere en schonere wereld, toont ze veel respect”, vult Patrick Jans aan. “Ze roept de kinderen hier en elders op om elke dag na te gaan wat ze gedaan hebben om de wereld en de natuur beter te maken.” Jane Goodall zag dat de 8000 bomen in Lauw al goed zijn gegroeid. “Ze zijn drie meter hoog”, getuigt Patrick Jans. “Drie jaar terug was de aanplanting in Lauw het eerste “Bos in een dag” in Limburg, een realisatie van Roots & Shoots, de stad en Bosgroep Limburg.”

Partnerschip

Op haar Blitzbezoek aan ons land kondigden Jan Goodall en de ceo van Luminus (energieleverancier) Gregoire Dallemagne, een partnerschap aan om België milieuvriendelijker en groener te maken en een positieve impact te hebben op Afrika. “We gaan drie jaar samenwerken”, aldus Dallemagne. “Elk jaar zullen ons personeel en onze klanten 12.000 bomen aanplanten (eerder werden al 6500 bomen in de grond gestopt). De Belgische afdeling van het Jane Goodall Institue (JGI) gaat per jaar 1,2 miljoen bomen in Afrika aanplanten. Samen nemen ze 26.000 ton CO2 op. Bomen verkleinen niet enkel de CO2-voetafdruk maar helpen ook tegen de opwarming van de aarde. Hetgeen een absolute prioriteit is voor Luminus”, besloot Gregoire Dallemagne.