Vijftiger krijgt 18 jaar cel voor moord op echtgenote 09 februari 2018

02u40 0 Tongeren De Congolees Ngandunu B. (54), die zijn echtgenote Domi (52) met 18 messteken doodstak in hun huis in Tongeren, is veroordeeld tot 18 jaar cel. Zijn advocaten hadden vergeefs gepleit voor een lagere straf, omdat de man zou geleden hebben onder jarenlange psychische terreur van zijn vrouw. "Niet geloofwaardig", oordeelde de rechtbank.

De financiële druk na de aankoop van de woning in de Luikerstraat in Tongeren, in 2013, veroorzaakte zware relationele problemen ten huize Ngandunu. In het bijzijn van stiefzoon C. (24) en dochter P. (17) bekende Ngandunu B. voor de rechtbank dat een van die echtelijke ruzies op 3 maart 2016 gruwelijk afliep. "Ze is mij beginnen te beledigen en is beginnen te schreeuwen. Ik heb haar vastgepakt bij haar schouder. Daarna beet ze me en toen ben ik ontploft."





'Teveel is teveel', had de vijftiger nog geschreeuwd, net voor hij de halsslagader van zijn vrouw oversneed en haar daarna nog 17 keer verwondde met een plooimes. Volgens de rechtbank doodde Ngandunu zijn vrouw wel degelijk volgens een voorbedacht plan.





Schadevergoeding

"Hij heeft zijn vrouw eerst suf geslagen en in de hoek gedreven en vervolgens de dodelijke messteken toegebracht. Hij was gedetermineerd om zijn plan uit te voeren. De beklaagde heeft vooraf een scherp mes uit de lade genomen, dat mes opengeplooid en haar de keel overgesneden. Tussen het openen van het mes en het gebruiken ervan heeft hij de tijd gehad om op zijn beslissing terug te keren, maar dat deed hij niet", luidde het vonnis. "Hij had andere maatregelen kunnen treffen: weggaan, scheiden. Een ernstige dreiging wordt niet geloofwaardig gemaakt."





Er werd wel rekening gehouden met het blanco strafregister van Ngandunu B. om de maximumstraf van 20 jaar cel, die de openbare aanklager had gevorderd, met twee jaar te verminderen. Aan stiefzoon C. en dochter P. moet de vijftiger een schadevergoeding van net geen 50.000 euro betalen. (VCT)