Vijfhonderd tractors kunnen er weer jaartje tegen 23 april 2018

04u41 0 Tongeren Zowat elke Zuid-Limburgse tractorbezitter is afgelopen zaterdag afgezakt naar Mal voor de tractorprocessie en vooral de inzegening van de landbouwvoertuigen.

Naar schatting vijfhonderd machines reden door de velden, om rond 19 uur gezegend te worden door de pastoor. Die doopte dit jaar een melkbus om tot tapkraan, waar hij wijwater uit spoot. "En hij kon goed mikken", klinkt het bij een bezoeker. "Sommige boeren kregen de volle laag."





Zoals steeds eindigde de optocht aan de Banneuxkapel, waar de zegening plaatsvond. "In de jaren negentig hebben we zelfs eens een helikopter gebruikt om de tractors vanuit de lucht te zegenen. Dit jaar hebben we aan een drone gedacht, maar dat bleek niet haalbaar."





(MMM)