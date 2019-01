VIDEO. Sneeuwpret op dun wit

30 januari 2019

Het dun laagje sneeuw dat vandaag op een beperkt aantal plaatsen in Limburg waaronder Tongeren uit de lucht viel, volstond toch voor enkele ouders om met hun kleine kinderen sneeuwpret te beleven. Op Beukenberg, een ideale plek waar bij veel sneeuw veel jong volk komt om op de slee van de berg te glijden, waren Kristof Cleusen, z’n echtgenote Vanessa Van West en hun drie kinderen Nicolas (2), Aaron (4) en Julian (5) bezig om de buik en het hoofd van een sneeuwman te rollen. De kinderen haalden in het nabijgelegen bosje takjes hout gesprokkeld die dienst deden als neus en armen van de sneeuwman. Pret beleefden de drie kinderen ook toen hun papa en mama hen in een slede door de plaksneeuw trokken. Wat verderop glijden Jason en Joey Hertigers, een tweeling van 10 jaar, van een natuurlijke sneeuwbaan. In volle vaart glijden ze meermaals de berg af. Ook enkele honden kwamen stoeien in de verse sneeuw.