Video: politie volop op zoek naar gepensioneerde beroepsmilitair die vriendin neerschoot Toon Royackers

26 februari 2019

23u17 23 Tongeren De politie is volop bezig met een klopjacht op een gepensioneerde beroepsmilitair uit Tongeren. Zijn woning aan de Muntstraat werd omsingeld en buren werd gevraagd hun huis te verlaten of veilig binnen te blijven. De man had eerder op de dag zijn Zuid-Afrikaanse vriendin neergeschoten in Velm bij Sint-Truiden.

Eerder in de namiddag had de politie al melding gekregen van een Zuid-Afrikaanse vrouw, die zwaargewond was teruggevonden in Velm. Het slachtoffer vertoonde ernstige ernstige schotwonden en zij werd met spoed naar het Sint Trudo-ziekenhuis in Sint-Truiden gebracht. Daar kon ze voor haar dringende operaties nog een korte verklaring afleggen aan de politie. Die wezen er op dat haar vriend uit Tongeren haar eerder op de dag had neergeschoten. Later in de namiddag kwam ook een wetsdokter vanuit Leuven nog naar Sint-Truiden om haar verder te onderzoeken. De vrouw bleek gelukkig niet langer in levensgevaar te verkeren.

Omsingeling

De politiecollega’s van Tongeren snelden intussen wel naar de woning van haar vriend. Het gaat om een zestiger, die alleen woont in een rijhuis aan de Muntstraat, pal in het centrum van de stad. De omgeving werd afgezet, en de naaste buren werden gevraagd om hun huis te verlaten uit. Gevreesd werd dat de voormalige militair immers nog munitie kon hebben. Om die reden werd ook DOVO, De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen van het Belgisch leger, gealarmeerd. Dinsdagavond laat was het nog niet zeker of de beroepsmilitair wel thuis was. De politie hield zich desondanks klaar om zijn huis binnen te dringen en omsingelde het pand.

Nors uiterlijk

Buurtbewoners omschreven de zestiger als een zachtaardige man, met een wat nors uiterlijk. Hij was in Tongeren al gesignaleerd met zijn Zuid-Afrikaanse vriendin tijdens de laatste Kroningsfeesten, maar eigenlijk woonde hij alleen in het huis met zijn kat. Hij was vlot meertalig en had de wat bizarre hobby om veel filmpjes op YouTube te vertalen. Wat de man dinsdag bezield heeft, was nog niet duidelijk. De politieactie was dinsdagavond nog volop bezig.