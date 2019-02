VIDEO. Nog steeds geen spoor van gepensioneerde militair die vriendin (36) neerschoot Toon Royackers HA

27 februari 2019

11u50

Bron: Eigen berichtgeving 27 Tongeren De politie is nog steeds op zoek naar de 60-jarige man die gisterennamiddag zijn Afrikaanse vriendin (36) neerschoot op een landelijke weg in Velm bij Sint-Truiden. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

Eerder in de namiddag had de politie al melding gekregen van een Zuid-Afrikaanse vrouw, die zwaargewond was teruggevonden in Velm. Het slachtoffer vertoonde ernstige schotwonden en werd met spoed naar het Sint Trudo-ziekenhuis in Sint-Truiden gebracht. Daar kon ze voor haar dringende operaties nog een korte verklaring afleggen aan de politie.

Uit de getuigenis bleek dat haar vriend, een gepensioneerde beroepsmilitair uit Tongeren, haar eerder op de dag had neergeschoten. Later in de namiddag kwam ook een wetsdokter vanuit Leuven nog naar Sint-Truiden om haar verder te onderzoeken. De vrouw bleek gelukkig niet langer in levensgevaar te verkeren.

Omsingeling

De politie omsingelde kort na de schietpartij de woning van de verdachte, die in de Muntstraat in Tongeren woont. Met het speciaal interventieteam vielen speurders afgelopen nacht ook zijn huis binnen. Daarvoor werden ramen en deuren ingebeukt.

Enkele buren werden uit voorzorg geëvacueerd, omdat de man mogelijk nog gewapend was. Uiteindelijk bleek dat hij niet eens thuis was. Zijn auto is al teruggevonden, maar de man zelf is nog steeds spoorloos.

Nors uiterlijk

Buurtbewoners omschreven de zestiger als een zachtaardige man, met een wat nors uiterlijk. Hij was in Tongeren al gesignaleerd met zijn Zuid-Afrikaanse vriendin tijdens de laatste Kroningsfeesten, maar eigenlijk woonde hij alleen in het huis met zijn kat. Hij was vlot meertalig en had de wat bizarre hobby om veel filmpjes op YouTube te vertalen.

Wat de man bezield heeft, is nog niet duidelijk.