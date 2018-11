Verhalen van 1006 Tongerse oud-strijders

en gesneuvelden in eerste wereldoorlog “Nu zijn ze symbolisch terug thuis met kerstmis” LXB

12 november 2018

12u00 0 Tongeren Veel jonge mannen die opgeroepen werden om voor het Belgisch leger te vechten tegen de Duitsers die ons land begin augustus 1914 binnenvielen, schreven aan het thuisfront dat de eerste wereldoorlog niet lang zou gaan duren. Ze dachten tegen kerstmis thuis dat jaar terug thuis te zijn. Onder deze titel brengen het Geschiedkundig Genootschap en het stadsarchief van Tongeren een kanjer van een naslagwerk (400 pagina’s) over de rol en de verhalen van Tongerse soldaten en hun leeftijdsgenoten die uit vrije wil gingen vechten tegen de vijand. “We brengen het verhaal van 1006 oud-strijders”, vertelde Nico Olieslagers die titanenwerk verrichte om gegevens en foto’s van 1006 oud- soldaten, onder wie 92 het leven lieten, bij elkaar te sprokkelen.

Terug samen

“Na 100 jaar brengen we ze eindelijk samen in het boek”, vervolgde de man die al jaren een grote interesse betoont in de militaire geschiedenis. “De oorlog duurde vier jaar maar ze waren niet kerstmis thuis. Met het boek zijn ze als het ware symbolisch terug thuis met kerstmis.” Het boek en de herdenking 100 jaar wapenstilstand en het einde van de Grote Oorlog getuigen van herinnering, bezinning en dankbaarheid, vindt burgemeester Patrick Dewael. “Welgeteld 30 landen werden meegesleept door de waanzin van de oorlog. Vandaag kennen we al meer dan 75 jaar vrede in Europa maar we moeten waakzaam blijven. De wapenwedloop is terug van weggeweest. We moeten één les trekken uit deze en de tweede wereldoorlog: onze democratie moeten we blijven verdedigen!”

Problemen

Nico Olieslagers en en de medewerkers van het stadsarchief konden voor het boek al terugvallen op de gegevens van 700 Tongerse soldaten. “Door een oproep aan de bevolking kwamen we aan 1006 namen”, zei Steven Vandewal, stadsarchivaris. Van de 1006 oud-strijders raakten 168 gewond, 196 krijgsgevangen genomen en 61, die naar het neutrale Nederland vluchtten, geïnterneerd in kampen. En 252 oud-strijders waren invalide. “Na de oorlog kampten heel wat oud-strijders met problemen. Een aantal kwam in aanraking met het gerecht, werden gewelddadig of ze gingen drinken. Ook echtscheiding ontstonden als gevolg van de oorlog”, wist Vandewal nog te vertellen. “Velen hadden nood om hun verhaal te vertellen, e dat illustreren we in het boek.” Het boek “Met kerstmis zijn we thuis” kost 50 euro. Met een mail naar stadsarchief@stadtongeren.be vind je hierover meer informatie.