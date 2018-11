Veertiger voor assisen voor moord op zwangere vriendin (27) VCT

27 november 2018

Surinamer Andy O. (44) moet zich voor het hof van assisen in Tongeren verantwoorden voor de moord op zijn zwangere vriendin Naftaly Gorré (27). Op 28 december 2015 stak hij de jonge moeder van een tweeling met vijf messteken dood in hun appartement aan het Helbeekplein in Hasselt. De veertiger sprong in zijn vlucht tweemaal van een hoog balkon. Vandaag wordt de volksjury voor zijn proces uitgeloot.

De Surinaamse Naftaly Gorré, die opgroeide in Nederland en in 2015 naar Hasselt verhuisde, wilde als ‘Neffy’ haar droom als zangeres waarmaken. In december 2015 kwam daar abrupt een einde. Kerst vierde Naftaly nog met haar tweelingdochtertjes (4) uit haar vorige relatie en met haar familie op haar appartement in Hasselt. Maar de sfeer zat op kerstdag al niet goed. Een ruzie tussen Naftaly en haar dominante vriend Andy O. escaleerde en moeder moest tussenbeide komen om te vermijden dat Andy haar dochter zou slaan. Naftaly voelde zich opgesloten en vroeg haar moeder om de kinderen mee te nemen naar haar woning in Rotterdam. Zelf zou ze eerst nog naar een doktersafspraak gaan. Op 27 december belde Naftaly ’s avonds naar haar moeder dat ze de dag nadien ook naar Nederland zou komen om tot rust te komen. Maar daar kwam ze nooit aan.

Tongeren Vijf messteken

De zoveelste ruzie tussen Naftaly en Andy O. was de jonge moeder intussen fataal geworden. Onderzoek toonde aan dat Naftaly de avond voor haar dood nog op haar Ipad had opgezocht hoe ze aan de gewelddadige relatie met haar jaloerse vriend kon ontsnappen. ’s Anderendaags incasseerde ze vijf messteken, waarvan twee dodelijke steken in de nek. Vermoedelijk werd ze langs achter aangevallen, in een zittende houding.

Balkonspringer

Andy O. belde na de dodelijke steekpartij nog naar de moeder van Naftaly. Want die had haar dochter een bericht gestuurd, dat ze ongerust was en de politie zou verwittigen. ‘Of Naftaly dan niet bij haar was?’, wilde Andy weten. Even later sprong hij van het balkon van de derde verdieping van het appartement in Hasselt. Een mislukte zelfmoordpoging, noemde de Surinamer het zelf. Hij vluchtte eerst naar zijn broer in Malle en dook daarna onder bij familie in een appartement in het Nederlandse Veenendaal. Toen de politie daar op 30 december 2015 een inval deed, liet Andy O. zich opnieuw vallen van het balkon van de vijfde verdieping, met een zware enkelbreuk en een gebroken rugwervel tot gevolg. “Hij zit daardoor nu nog altijd in een rolstoel en kan wellicht nooit meer lopen,” licht Jan Swennen, de advocaat van de Surinamer, toe. “Hij is dus zelf ook zwaar getroffen door zijn houding na de feiten.”

Zwanger

Aan de politie verklaarde Andy O., die in Nederland al eerder een celstraf uitzat voor voor drugssmokkel vanuit Suriname, dat Naftaly na een ruzie over een ex-vriend met een groot mes op hem afkwam. Dat ze sterker was dan hij en dat hij had kunnen dood zijn. Een strubbeling, dat herinnerde hij zich nog en dat Naftaly het mes niet wilde loslaten. Daarna was het zwart geworden voor zijn ogen. Dat Naftaly twee maanden zwanger was en een foetus droeg met zijn DNA kon ook niet, want ze hadden volgens hem al maanden geen seks meer gehad.

De zaak Andy O. is de eerste assisenzaak in Tongeren die opnieuw voor een volksjury behandeld wordt sinds het Grondwettelijk hof een klein jaar geleden het assisenhof in ere herstelde.

Op maandag 3 december start het eigenlijke proces en zal de voorzitter van het assisenhof de Surinamer zelf verhoren over de feiten.