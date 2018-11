Veertiger verzwijgt hiv voor partner en heeft onveilige seks met hem: 12.000 euro gerechtskosten Birger Vandael

16 november 2018

13u27 0 Tongeren Een 41-jarige man uit Tongeren moet de gerechtskosten (12.456 euro) betalen omdat hij tijdens zijn relatie met een 44-jarige Hasselaar zijn hiv-besmetting verzweeg én onveilige seks met hem had. Naar eigen zeggen had hij schrik om afgewezen te worden.

Het koppel was samen tussen december 2009 en december 2010. In die periode hadden ze meermaals onveilige seks, maar nooit werd de Hasselaar ingelicht over de besmetting van zijn partner. Nochtans wist hij al sinds 2008 dat hij hiv had. De rechtbank bevestigt in het vonnis dat het nooit de bedoeling van beklaagde was om hiv te verspreiden.

Wat ook belangrijk is: het is niet bewezen dat het slachtoffer met zekerheid de besmetting opliep door beklaagde. Mogelijk werd hij al besmet door iemand anders voorafgaand aan de relatie met de Tongerenaar. Het gaat dus om de potentiële en niet de effectieve verspreiding van aids.

“Gekozen voor eigen ego en genot”

Omdat het slachtoffer nooit op de hoogte werd gebracht van de besmetting bij zijn partner, kon hij ook niet weten dat hij zich moest laten onderzoeken en – indien de test positief was – medisch laten behandelen. Daarenboven riskeerde hij op zijn beurt om ook andere mannen te besmetten. Hij had wel degelijk schrik van een dergelijke ziekte en liet zich testen.

“De beklaagde zal wel beweren dat hij niet wist dat het slachtoffer besmet was. Maar de enige die wist dat er een gevaar was, was hij”, klonk het tijdens de behandeling aan de kant van het slachtoffer. “Deze feiten zijn zeer laakbaar, en kunnen leiden tot tientallen slachtoffers. Maar de beklaagde heeft gekozen voor zijn eigen ego en genot.”

De rechtbank verklaart de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk maar ongegrond. Er is een gebrek aan bewezen oorzakelijk verband.