Veertiger verkracht vrouwen na dancingbezoek 02 februari 2018

A.A. (45), een Tongenaar van Iranese afkomst, is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor verkrachting van twee vrouwen. De openbare aanklager beschreef hoe A.A. tewerk ging. "Hij werd bij de verkrachting geholpen door een of meerdere personen. Hij ontmoette zijn slachtoffers in het uitgaansmilieu in Luik en daarna in Tongeren. Slachtoffer L. is op 24 januari 2012 in dancing Barocco in Tongeren gedrogeerd na drie à vier glazen wodka. Ze kreeg een black-out en werd de middag nadien wakker in bed met twee mannen van buitenlandse afkomst, van wie één naakt was." A.A. ontkende de verkrachting, maar er werden sporen van sperma van de beklaagde gevonden op het lichaam en de kledij van het slachtoffer. Op 1 juni 2014 overtuigde A.A. zijn tweede slachtoffer N. in discotheek Real om mee naar zijn appartement aan de Bilzersteenweg in Tongeren te trekken en daar naar het toilet te gaan. Daar sloeg en verkrachtte hij haar. A.A. werd ook voor vijf jaar uit de rechten ontzet. (VCT)