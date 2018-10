Veertiger krijgt opschorting van straf voor messteken aan buurman: “Uitgelokt omdat hij uitgemaakt werd voor homo en neger” Veronique Coopmans

31 oktober 2018

16u19 0 Tongeren Een 45-jarige Tongenaar van Amerikaanse nationaliteit, die in de nacht van 18 op 19 juli 2015 zijn buurman en een vriend van zijn buur met messteken verwondde, heeft daarvoor opschorting van straf gekregen. Zijn stoppen sloegen door nadat buurman M., die eerder al een lesbisch koppel uit de buurt had weggejaagd, hem voor “homo” en “neger” had uitgescholden.

De zoveelste ruzie over nachtlawaai liep drie jaar geleden zwaar uit de hand op de Bilzersteenweg in Tongeren. Buren konden niet geloven dat de Amerikaanse auto-ontwerper D. (45), die samen met zijn Belgische man gekend stond als vriendelijk en behulpzaam, buurman M. (33) met een mes in de arm had gestoken. Ook R. (34), de vriend van de buurman die tussenbeide kwam in de ruzie, kreeg een messteek in de buik. Bert Partoens pleitte dat D. psychisch uitgelokt werd. “Er was al een jarenlange burenruzie. Altijd met dezelfde man. D. had schrik van hem want M. vecht met iedereen. Hij is de baas van de straat. In dat opzicht pakte mijn cliënt het mes. Zijn stoppen zijn doorgeslagen nadat hij uitgemaakt werd voor “neger” en “homo”.”

Jarenlange pesterijen

De rechtbank oordeelde dat D. wel degelijk uitgelokt werd. In het vonnis werd verwezen naar pesterijen en agressief gedrag van M. tegenover verschillende buren. Een lesbisch koppel dat in de woning naast M. woonde was de jarenlange pesterijen van de dertiger zelfs zo moe, dat ze verhuisden en hun woning te koop stelde. Ook een andere buurman, die in 2014 zelf slaag kreeg van M., verklaarde aan de politie dat hij op zoek was naar een andere woning omdat hij het nachtelijk lawaai en het agressief gedrag van M. beu was. De messteken waarmee D. de twee slachtoffers op 19 juli verwondde door ‘met zijn ogen dicht’ met het mes te zwaaien werden die dag volgens de rechtbank uitgelokt door de luide muziek van M., zijn scheldwoorden en zijn dronken toestand. Door de opschorting krijgt D. geen straf als hij de volgende drie jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij moet beide slachtoffers wel een schadevergoeding van ruim 14.000 euro betalen. Beklaagde en slachtoffer wonen nog steeds naast elkaar.