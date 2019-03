Veel lof op uitvaart van bekende

Tongenaar Georges Willemaers (77): “Hij was een bruggenbouwer, die mensen samenbrengt”

30 maart 2019

12u00 2 Tongeren Tongeren nam zaterdag in een volle Basiliek afscheid van Georges Willemaers (77), één van de bekendste Tongenaren van de naoorlogse jaren. Op de dag van z’n begrafenis zou hij 78 jaar geworden zijn maar een slepende ziekte, waarmee hij de voorbije 20 jaar moest leven, besliste er anders over. “De mens kwam bij Georges altijd eerst”, getuigde Rik Palmans, deken in Tongeren én goeie vriend van Willemaers.

“Georges hield niet van franjes of tierlantijntjes. Z’n lijfspreuk was Kot & Goed (zo heet ook de bundel cursiefjes die hij uitbracht)”, aldus deken Rik Palmans, die voorging in de uitvaart. “Het goede doen en zich inzetten voor goede doelen. Daar ging het bij Georges om. Hij had de gave geld bij elkaar te halen voor goede doelen en de Kroningsfeesten.” Georges was drie decennia lang voorzitter van het Kroningscomité dat om de zeven jaar de ommegang, die door het centrum van Tongeren trekt, organiseert.

Bruggenbouwer

“Hij loste problemen op”, getuigde Thierry, één van z’n vier zonen. “Kwam hij iemand tegen met een gefronst voorhoofd dan vroeg papa of hij een probleem had. Met een opgewekt woord of een kwinkslag sprak hij hem moed in. ‘Het komt wel goed’ antwoordde hij steeds.” Ook z’n drie andere zonen Dominique, Christophe en Yves lieten hun licht schijnen over hun vader. “Hij kon ons doen glimlachen”, hoorden we uit hun getuigenissen. “Hij kon jong en oud warm maken om goede doelen te steunen. Papa was een bruggenbouwer. Hij kon mensen samenbrengen. Hij was de olie in het menselijk raderwerk”.

Ernstig, maar met een snufje humor

Z’n engagement en gedrevenheid voor de Kroningsfeesten sprak boekdelen. Peter Severijns, die Georges als voorzitter van het Kroningscomité opvolgde, sprak met veel lof of over z’n voorganger. “Toen hij 30 jaar geleden de leiding op zich nam, heeft hij veel vernieuwingen doorgevoerd”, aldus Severijns. “Zo zette hij met Hasselt, Maastricht en Susteren, waar ook om de zeven jaar een processie uitgaat, een Euregionale samenwerking op. Hij was de gangmaker voor de kaarsjesprocessie. Naar aanleiding van de restauratie van het genadebeeld van Maria (in Tongeren, Onze-Lieve Vrouw Oorzaak Onzer Blijdschap, de deken liet zich ontvallen dat het z’n tweede vrouw was) liet hij een kopie van het beeld maken.”

Volgens Severijns kon Georges als geen ander mensen overtuigen en contacten leggen. “Hij kon mensen motiveren om deel te nemen aan de Kroningsfeesten.” Ook Francis Picard, voorzitter van Neos Tongeren (seniorenorganisatie waar Georges ook voorzitter van is geweest), prees Georges. “Hij was een verzoener. Hij kon ernstig zijn, maar met een snuifje humor. Het algemeen belang stond bij hem altijd voorop. Als hij scoorde, zag hij dat niet als een persoonlijk succes, maar dat van een heel team.”

Op z’n bidprentje gaf Georges de mensen nog een gouden raad mee: “Treur niet omdat ik er niet meer ben en geniet van het leven. Neem de tijd voor een goed glas!”