Van alle markten thuis: drie Tongerse sterrenchefs

ontwerpen zaalschorten LXB

19 november 2018

12u00 0 Tongeren Dimitry Lysens van restaurant Magis, Jan Menten van De Mijlpaal en Jo Grootaers van Altermezzo behouden hun ster. Dat hoorden ze gisteren op de toekenning van de Michelinsterren. Overigens, Tongeren is de enige stad in het land die welgeteld drie restaurants telt met een ster. Op het evenement hebben de drie hierboven vermelde Tongerse chefs ook een schort voorgesteld waarmee ze voortaan in hun eigen zaak staan. Ook voor het personeel werden schorten voorgesteld. Ze zijn door de chefkoks zelf ontworpen.

Inspiratie

De chefs haalden hun inspiratie elk uit een Europese stad. Dimitry Lysen van Magis werd geïnspireerd door Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken. “Schorten geven de juiste sfeer van een restaurant weer en ze leggen het concept van de horecazaak beter uit”, laat de chef noteren. “Bovendien moeten de schorten goed passen in het interieur.”

Uitstraling

Collega Jan Menten van restaurant De Mijlpaal vond inspiratie in de Spaanse stad San Sesbastian. “De kleuren van mijn schort passen bij het restaurant”, licht Jan toe. Wie in een horecazaak mooie schorten draagt, serveert meestal ook goed eten. Het geeft een signaal. Ook staan schorten voor een positief beeld. Het verraadt dat mensen met meer bezig zijn dan alleen het eten.” Jo Grootaers, die vorig jaar zijn eerste Michelinster kreeg als junior onder de Tongerse meesterkoks, nam Barcelona als voorbeeld om een schort te ontwerpen. “Een mooie schort draagt bij tot de uitstraling van de zaak”, vertrouwt hij ons toe. “Als ik de gasten aan tafel begroet, wil ik er ook deftig bijlopen.” Jo Grootaers kon gisteren op de ceremonie van de uitreiking van de Michelinsterren al twaalf schorten verkopen aan een restaurant in het Brusselse.