Valentijnkaars valt om: matras vat vuur 15 februari 2018

Woensdagnamiddag is een bewoonster gewond geraakt bij een brand in haar appartement langs de Maastrichterstraat in het centrum van Tongeren. Die werd veroorzaakt door een omgevallen valentijnskaars.





Getuigen zagen omstreeks half vijf plots een rook ontsnappen uit het raam, en zij sloegen meteen alarm bij de hulpdiensten. Ter plaatse bleek dat een matras op een zetelbed in brand was gevlogen. Daardoor hing de slaapkamer vol met rook. De bewoonster die nog binnen was, werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Zij had een lichte rookvergiftiging opgelopen. De vrouw had een valentijnskaars aangestoken om sfeer te brengen in haar woning. Brandweerzone Zuid West Limburg kon de vlammen gelukkig snel blussen. Het vuur bleef daardoor beperkt tot één kamer. Tijdens de bluswerken werd de Maastrichterstraat even afgesloten voor het verkeer.





(RTZ)