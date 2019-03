Tragisch ongeval in Hechtel: nu ook derde inzittende overleden Toon Royackers

20 maart 2019

21u37 0 Tongeren Het tragische ongeval van afgelopen zaterdag op de Noord-Zuid verbinding in Hechtel-Eksel heeft nog een derde leven geëist. Inzittende Didier Rigo bezweek woensdag aan de verwondingen die hij had opgelopen bij de klap. Eerder stierven ook al zijn vrienden Pieter Somers en Laurens Stas.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend, net aan de gemeentegrens met Houthalen-Helchteren. Om een nog onduidelijke reden ging de Mazda met de drie vrienden aan boord door de middenberm. Mogelijk had de bestuurder de wegversmalling te laat opgemerkt. Hun wagen botste nog op een tegenligger en werd in de berm geslingerd. Voor bestuurder Pieter Somers (31) kon geen hulp meer baten. Hij stierf ter plaatse. Samen zijn vrienden was hij naar een optreden geweest in Eindhoven. Ze waren op de terugweg naar hun woonplaats in Tongeren, toen het in Hechtel misliep.

Inzittende Laurens Stas (29) werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij zondag aan de gevolgen van het ongeval. Didier Rigo (39) zat op de achterbank van de wagen. Ook hij vocht dagenlang voor zijn leven, maar zijn toestand bleef de voorbije dagen zorgwekkend. Hij had verschillende breuken, en zijn longen waren ernstig beschadigd. Woensdag overleed hij aan zijn verwondingen.