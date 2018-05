Tot twee jaar cel voor Georgische dievenbende 29 mei 2018

De strafrechter in Tongeren veroordeelde drie Georgische veertigers tot twee jaar cel en een boete van 800 euro wegens een hele reeks winkeldiefstallen in Hasselt, Houthalen en Tongeren. Laptops, gsm's en toebehoren waren bijzonder gegeerd, maar ze gingen ook aan de haal met liters sterke drank.





Bij de diefstallen was er een duidelijke taakverdeling, waardoor ze ook beticht werden van bendevorming. De drie werden op 13 september vorig jaar in Tongeren op heterdaad betrapt bij het stelen van een laptop. Camerabeelden van andere diefstallen brachten ook daarover uitsluitsel. Bijna grappig was de uitleg van één van hen die zei niet te weten hoe een gestolen laptop in zijn Ford Focus terecht was gekomen. Hij ziet dat voertuig wel verbeurd verklaard.





