Tot ruim een jaar rijverbod voor motorrijders met resem overtredingen 21 februari 2018

02u51 0 Tongeren De politierechter in Tongeren was niet mals voor drie motorrijders die vorig jaar rondtoerden op hun niet ingeschreven en niet verzekerde tweewieler. Eén man kreeg ruim een jaar rijverbod.

Een 50-jarige man uit Hoeselt had bovendien geen geldig rijbewijs, reed te snel en beging een waslijst aan andere overtredigen. Hij droeg tijdens zijn dolle rit geen beschermende kledij. Hij moet een boete van 2.800 euro betalen en kreeg een maand plus 25 dagen rijverbod opgelegd.





Tweede in de rij is een 20-jarige man uit Hasselt die in Bilzen tegen de lamp liep. Zijn motor was niet gelijkvormig aan het type en hij beging eerder al eens een gelijkaardige overtreding. Voor hem had de rechter 4.000 euro boete en vier maanden rijverbod in petto. Hij moet psychologische, medische en theoretische proeven afleggen, alsook praktische rijvaardigheidsexamens.





De zwaarst veroordeelde is een 23-jarige man uit Heusden-Zolder die in Alken is betrapt op rijden zonder helm. Bij die controle bleek dat de man de onderzoeken die een rechter hem had opgelegd bij een eerdere veroordeling niet had ondergaan. De rechter tilde hier bijzonder zwaar aan. De motorrijder werd veroordeeld tot 6.960 euro boete, deels met uitstel, en kreeg een jaar plus 21 dagen rijverbod opgelegd. Ook hij moet daarna alle proeven en examens weer afleggen.





Dat geen enkele van de drie veroordeelden het nodig vond om zich in de rechtbank te verantwoorden, was niet van dien aard om de rechter gunstig te stemmen. (JEK)