Tongerse zwerver houdt ‘plaspauze’ in rechtszaal DSS

03 april 2019

13u35 0 Tongeren De Tongerse zwerver J.M. die vaak rondhangt in de buurt van het sportcentrum De Motten in Tongeren is woensdagmorgen door enkele politieagenten mee naar het commissariaat genomen, nadat hij zijn behoefte deed tegen de deur van een van de zittingszalen van de Tongerse rechtbank.

De man is een geboren en getogen Tongenaar en hing zoals gewoonlijk rond in de buurt van het gerechtsgebouw op het Vrijthof. Hij moest blijkbaar zeer dringend naar het toilet. Hij werd al op de rondliggende horecaterrassen weggejaagd. Daarom stapte hij ten einde raad en in hoge nood het gerechtsgebouw binnen, maar in plaats van de toiletten op het gelijkvloers te gebruiken stapte hij één van de nabijgelegen zittingszalen binnen. Een aanwezige gerechtsdeurwaarder en griffier merkten op dat de man zich vreemd gedroeg aan de zware houten toegangsdeuren. In plaats van het nabijgelegen toilet voor gehandicapten te gebruiken had de man zijn ‘plasje’ tegen de deuren van de rechtszaal gedaan.

Psychiatrische instelling

Enkele politieagenten die in het gerechtsgebouw aanwezig waren, werden door de aanwezige gerechtsdeurwaarder verwittigd en konden de dakloze man bij de kraag vatten. De man kreeg voor zijn plaspauze een GAS-boete en werd meegenomen naar het commissariaat. J.M. zwerft na een lang verblijf in een psychiatrische instelling al een jaar lang rond in Tongeren. “Natuurlijk kennen we J.M. Hij is een echte Tongenaar en doet geen vlieg kwaad. Hij is opnieuw hervallen in zijn middelengebruik, vergeet zijn medicatie te nemen en geraakt dan helemaal in de war", zegt een Tongenaar die liever anoniem wil blijven. Hij verbleef een tijdje in Poverello, maar daar is hij het afgestapt. Hij kan naar eigen zeggen niet zonder zijn geliefde stad Tongeren.