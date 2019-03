Tongerse scholen nemen deel aan Technopolis on Tour DSS

19 maart 2019

15u14 0 Tongeren Technopolis on Tour is een grootschalige tournee van Technopolis waarbij scholen getrakteerd worden op een reeks spectaculaire wetenschapsshows.

“Dit schooljaar krijgen meer dan 61.500 leerlingen en leerkrachten in België de kans om via Technopolis on Tour een wetenschapsshow in eigen stad bij te wonen. Technopolis ging hiervoor op zoek naar geschikte locaties. In Tongeren kwamen we uit bij de kerk van Sint-Lutgart. Kennismaken met de wondere wereld van wetenschap en techniek op zo’n unieke locatie kan alleen maar indruk maken”, zegt burgemeester Patrick Dewael.

Wetenschapsshow

‘Een schooluitstap naar Technopolis is een aanrader voor iedereen, maar voor scholen komt er heel wat bij kijken om zo een uitstap te organiseren. Door Technopolis naar hier te brengen geven we alle scholen de kans om zonder veel moeite of onkosten van een wetenschapsshow met het kwaliteitslabel van Technopolis te genieten en te proeven van wetenschap”, zegt Guy Schiepers, schepen van Onderwijs. “In Tongeren schreven 14 scholen zich in alsook een school uit Bilzen en Hoeselt. Op het programma van Technopolis on Tour staan 3 dagen shows (maandag, dinsdag en woensdag) met als thema’s lucht, gassen en druk. Deze werden ontwikkeld op maat van kleuters, leerlingen van het 1ste tot het 3de leerjaar en leerlingen van het 4de tot het 6de leerjaar. Alle shows sluiten bovendien aan bij de eindtermen”, sluit Schiepers af.