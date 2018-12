Tongerse politiechef gaat onverwacht met pensioen: “Ik ben minder weerbaar dan vroeger” LXB

11 december 2018

12u00 0 Tongeren Tony Verlackt (59), eerste hoofdcommissaris van de politiezone Tongeren-Herstappe, hangt z’n uniform na 44 jaar aan de haak. Verrassend genoeg, want onlangs verlengde hij zijn contract nog voor een periode van vijf jaar. “Een prachtige job, maar de verantwoordelijkheid begon zwaar door te wegen.”

Verlackt begon zijn carrière bij de veiligheidsdiensten na zijn studies aan de koninklijke cadettenschool en de rijkswachtschool voor officieren. Hij koos dan ook aanvankelijk voor diezelfde rijkswacht, waar hij 14 jaar actief zou zijn. De laatste 22 jaar van zijn carrière diende hij bij de politie: eerst als commissaris van het Tongerse korps, en daarna nog 17 jaar als korpschef van de zone Tongeren-Herstappe.

Een mooie carrière, die vroeger beëindigd wordt dan gepland. Want Verlackt zou er eigenlijk nog vijf jaar bijdoen. “Maar mijn stressbestendigheid was niet meer voldoende om korpschef te zijn”, geeft hij toe. “Ik ben minder weerbaar dan vroeger en ik kan niet langer de energie opbrengen die van een politiechef verwacht wordt. Bovendien zit er een ingrijpende politiehervorming aan te komen, en die kelk laat ik aan mij voorbijgaan.”

Drugsdoden

Als korpschef moest Verlackt ook zware klappen incasseren. “Ik herinner me een jaar waarin we zeven drugsdoden geteld hebben... Als politie stonden we machteloos. Héél het land keek naar ons. Maar de hulpverlening is er daarna op vooruitgegaan. Sindsdien hebben we geen drugsdoden meer te betreuren gehad.”

Ook de sluiting van de Nova-fabriek zal hem altijd bijblijven. “Het personeel betoogde én bezette de fabriek. Met de burgemeester aan mijn zijde heb ik me toen in het hol van de leeuw gewaagd. Toen heb ik me even onveilig gevoeld. Pijnlijke herinneringen hou ik ook over aan een autocrash die vier jongeren het leven kostte, en de gruwelijke moord op een reisagent.”

Maar Verlackt heeft ook veel om met voldoening op terug te kijken. “Ik heb steentjes verlegd in de rivier”, klinkt het. “Ik laat een correct, integer en goed uitgerust korps achter. Helaas zal ik de verhuis naar de Ambiorixkazerne — die ik zelf mee heb helpen voorbereiden — niet meer meemaken.” En hij laat ook een behoorlijk vrouwelijk korps achter. “Op een totaal van 68 agenten tellen we 14 vrouwen, onder wie een officier”, geeft hij nog mee. “En zij staan hun mannetje!”