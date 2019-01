Tongerse brouwerij

Amburon is failliet LXB

21 januari 2019

12u00 0 Tongeren The Belgian Amburon Brewery, een brouwerij in Overrepen nabij Tongeren, is failliet verklaard. Ze bracht Tongerse (streek) bieren zoals Amburon (genoemd naar Ambiorix) en Tungri op de markt - samen goed voor zeven bieren - en ze brouwde voor derden. De brouwinstallatie werd net geen twee jaar geleden geopend in een pand naast drankenhandel Daniëls.

Dispuut

Drie partners staken geld in brouwerij Amburon. Maar er rees een dispuut tussen hen dat mee heeft bijgedragen tot het faillissement. “We verschilden sterk van menig over de uitbreiding en de snelheid waartegen we wilden doorgroeien”, liet Davy Daniëls, één van de drie oprichters van de brouwerij, optekenen. “Hert vergde bijkomende investeringen. We waren er bijna uit. Meer nog, we hadden een extra investeerder gevonden maar toch is het ons niet gelukt.”

Capaciteit

De discussie ging over de biercapaciteit die de brouwerij moest halen om verder te kunnen groeien. “We bestaan ongeveer twee jaar en lijden verlies omdat we nog veel leningen moeten aflossen. En de schulden liepen op”, aldus Davy Daniëls. “En midden vorig jaar liep de omzet van de brouwerij met zo’n 40 procent terug.” Nochtans was er vraag naar de bieren van brouwerij Amburon. “We exporteerden bier naar acht landen in Europa en Amerika”, stelde Davy Daniëls. Maar de afzet was niet voldoende om de kosten en het verlies te dekken.” Nu de faling is uitgesproken, zal een curator nagaan of de brouwerij levensvatbaar is en kan overgenomen worden.