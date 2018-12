Tongerenaar (50) ziet via camera hoe partner hem bedriegt, waarna zijn stoppen doorslaan Birger Vandael

05 december 2018

12u39 8 Tongeren Op 11 april 2016 zag een Tongerenaar via een camerasysteem in zijn salon hoe zijn partner een collega oraal aan het bevredigen was. Het was het begin van een periode waarin de man zich agressief opstelde.



Het koppel was negen jaar samen en had twee dochters, maar de relatie liep al lange tijd moeilijk. De beklaagde beweerde dat hij met de camera zijn kinderen wilde controleren, maar verklaarde eerder ook al dat hij ontrouw vermoedde. “Nadat hij de beelden zag, sloegen de stoppen bij beklaagde door. Hij reed naar huis en greep de vrouw bij de keel”, vertelde de procureur. “Op 16 april was er een nieuw incident in het bijzijn van kinderen, waarbij de vrouw bij de nek van de grond werd getild.” Verder bedreigde de beklaagde ook de man met wie zijn partner hem bedroog door te zeggen dat hij zijn geslachtsdeel zou afsnijden. “Ik wou de man niet echt iets aan doen, dat berichtje was gewoon bedoeld om hem bang te maken”, zegt de beklaagde nu. Ook de therapeute spaarde hij niet. “Voor iedereen die mij iets in de weg legt, ligt een mes klaar”, kreeg zij te horen.

Stem van overleden moeder

Volgens het Openbaar Ministerie is de man mentaal onstabiel. Zo zou hij de stem van zijn overleden moeder horen. Bij de burgerlijke partij werd erop gewezen dat beklaagde zelf ook ontrouw was en nu alles in de schoenen van de vrouw wil schuiven. Er werd een werkstraf van 120 uren gevorderd.