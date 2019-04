Tongeren zet in op sterk onderwijsbeleid DSS

12 april 2019

12u50 0 Tongeren Het stadsbestuur van Tongeren wil de volgende jaren werk maken van een sterk onderwijsbeleid. Schepen van Onderwijs Guy Schiepers bezoekt daarom dezer dagen alle Tongerse scholen en peilt naar de noden en wensen van onze onderwijsinstellingen.

“Met 25 scholen op haar grondgebied telt Tongeren mee als onderwijsstad”, zegt schepen van Onderwijs Guy Schiepers. “De diversiteit in het onderwijslandschap is groot. Alle netten zijn in Tongeren vertegenwoordigd, zowel in kleuter-, basis- als secundair onderwijs.”

“De afgelopen weken bracht ik een al bezoek aan zes secundaire scholen. Het blijft me keer op keer verbazen als ik het engagement zie in de scholen. Zowel bij directie als leerkrachten merk je al snel de liefde voor het vak. En het is met die gedrevenheid dat wij als stadsbestuur aan de slag willen. Door de communicatie met de verschillende stadsdiensten te stroomlijnen en samen te werken met andere actoren willen we werken rond een aantal specifieke thema’s. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan mobiliteit, veiligheid van schoolomgevingen of kinderarmoede. De cijfers rond kinderarmoede kennen de laatste jaren een opmerkelijke stijging, 10% van de kinderen worden geboren in een kansarm gezin. Deze kwetsbare kinderen en gezinnen worden meer zichtbaar op school. De scholen vragen meer ondersteuning in de aanpak en benadering van deze problematiek, in het werken aan randvoorwaarden voor deze kinderen en hun gezinnen”, besluit Schiepers.