Tongeren verliest met Georges

Willemaers een “monument” LXB

24 maart 2019

12u00 0 Tongeren Georges Willemaers is niet meer onder ons. De bekende Tongenaar verloor het gevecht tegen een slepende ziekte. Hij is 77 jaar geworden. “We verliezen een monument”, liet z’n goeie vriend Rik Palmans, die deken is in Tongeren, horen. Uit erkenning voor wat hij gedaan heeft voor z’n stad liet de deken de vlag die op de toren en het belfort van de Onze- Lieve-Vrouwbasiliek wappert halfstok hangen.

Begeesteren

Georges Willemaers was een creatieve duizendpoot. Een geboren motivator die als geen ander een groep kon begeesteren. Dat toonde hij in het Kroningscomité dat elke 6 jaar de Kroningsfeesten, een ommegang ter ere van Maria die door de straten van het stad trekt en een half miljoen bezoekers naar Tongeren brengt, organiseert. Precies 30 jaar was hij voorzitter van het comité. “ Hij had de gave mensen bij elkaar te houden”, bekent Peter Bruggen, een vriend en de rechterhand van Georges Willemaers bij het Kroningscomité.

Mister Tongeren

“Hij heeft aan de Kroningsfeesten een nieuwe schwung gegeven” vervolgt hij. Onder z’n voorzitterschap groeide de ommegang. Hij betrok de dorpen rond de stad bij de Kroning. ” Georges was een doener. Zo coördineerde hij de herdenking 2000 jaar Tongeren. “Noem hem Mister Tongeren”, werpt hij op. “Een titel die hij verdient voor z’n inspanningen op cultureel vlak en de manier waarop hij het Tongers dialect verdedigde. Honderden cursiefjes in het dialect van z’n stad liet hij na. Hij bundelde ze in “Kot & Goed”. “Alleen, en dat typeerde Georges, deed hij dat niet voor eigen glorie”, bekende z’n vriend. “Hij schonk de opbrengst van z’n bundel aan de kankerafdeling in het Tongers ziekenhuis Vesalius. Bovendien kan de lezer elke stukje via een QR-code beluisteren.” Georges verdiende ook z’n strepen op artistiek vlak. Hij schreef toneelstukken, componeerde en zong schlagers voor carnaval en is zelfs prins Carnaval in z’n stad geweest. Zaterdag 30 maart wordt hij begraven in de basiliek. Die dag zou hij 78 jaar geworden zijn.