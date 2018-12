Tongeren profileert zich

als Stad van de Kerstman LXB

17 december 2018

12u00 0 Tongeren De oudste stad van het land profileert zich met de kerst tot Stad van de kerstman. Zaterdag 22 en zondag 23 december is een topper in Tongeren. Mensen kunnen in de binnenstad een bezoek brengen aan de kerstman en z’n kerstelfen. Wie het durft kan 45 meter hoog de lucht in om de stad in een kerstsfeer te bewonderen.

Een sneeuwbol

Zangers en zangeressen van Carols 4 Christmas brengen traditionele Engelse Chritsmas Carols. Zlef kan je het in de stad laten sneeuwen. Hetgeen kan door te schudden aan een magische bol. Bezoekers kunnen de sneeuwbol betreden voor een fotoschoot. Animatie krijgen ze in de handelsstraten van de binnenstad met zwervers uit de tijd van Charles Dickens, steltlopers en de arrenslee die mensen verwent. In het kersthuis vertelt de kerstman om het half uur een kerstverhaal aan de kinderen.

Vredeslicht

In de marge van de kerst komt het Vredeslicht naar Tongeren. Het is een kerstevent dat georganiseerd wordt door de Vrienden van de kerststal van de basiliek. Het vredeslicht is een waakvlam die ontstoken wordt in Bethlehem en zaterdag 22 december in de Ambiorixstad toekomt. Het Vredeslicht wordt afgehaald aan de Leopoldwl waarna het in stoet naar de basiliek gebracht wordt. Daar kan iedereen die het wenst met een lantaarn of windlicht het licht mee naar huis nemen en verder verspreiden. In de binnenstad stat ook een kerstmarkt die nog geopend blijft tot 30 december.