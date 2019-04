Tongeren met nieuw systeem dat

15 april 2019

Het stadsbestuur steekt een tandje bij om de dienstverlening aan burgers, die zich aanbieden aan de loketten in het administratief centrum in de stad Tongeren, te verbeteren. Er is al een nieuwe website. Ook een digitaal loket is in gebruik. Nu voert de stad een nieuw systeem in om burgers beter toe te leiden naar de diensten waar ze een beroep op doen. Het systeem zorgt ervoor dat de Tongenaar naar het juiste loket wordt geleid. Bij het binnenkomen vragen de klanten een ticket aan één van de medewerkers die het onthaal in het administratief centrum bemannen. Vervolgens verwijzen ze hen naar de juiste wachtruimte. Op het ticket staat een volgnummer vermeld. Het scherm in de wachtzaal geeft aan wanneer ze aan de beurt zijn en naar welk loket ze moeten gaan. Er zijn vier wachtruimtes voorzien: voor burgerzaken, de financiële dienst, de lokale economie en omgeving en mobiliteit.