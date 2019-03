Tongeren in diepe rouw: vijf dagen lang afscheid nemen van overleden trio BVDH

23 maart 2019

13u12 3 Tongeren In Tongeren is men momenteel in diepe rouw. Op vijf dagen tijd zijn er maar liefst drie afscheidsdiensten van jonge mensen die in de fleur van hun leven vroegtijdig van ons zijn heen gegaan. Gisteren werd afscheid genomen van Laurens Stas (29), vandaag was er de begrafenis van Pieter Somers (31), woensdag zal Didier Rogo (35) zijn laatste rustplaats vinden.

Vorige week vrijdag was het bevriend trio betrokken bij een ongeval in Hechtel, waarbij ze met hun Mazda frontaal op een Porsche reden. Voor bestuurder Pieter Somers kon geen hulp meer baten, inzittende Laurens Stas werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed aan de gevolgen van het ongeval. Woensdag overleed ook Didier Rigo, die op de achterbank zat.

Van Laurens werd vrijdag afscheid genomen in de aula van het uitvaartcentrum Debay in Tongeren. Een volle basiliek van Tongeren nam zaterdagvoormiddag afscheid van Pieter. Woensdag zal ook Didier in deze basiliek zijn afscheidsdienst hebben. Het drama laat niemand onberoerd. Onze krant koos ervoor geen verslag uit te brengen van deze afscheidsdiensten op vraag van de nabestaanden.