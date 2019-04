Tongeren breidt zorgaanbod ouderen uit

met 35 bedden en centrum kortverblijf LXB

18 april 2019

12u00 2 Tongeren Het schepencollege van de stad Tongeren reageert op de toenemende vergrijzing van z’n bevolking door het al bestaande woon- en zorgcentrum Seniorenhof sterk uit te breiden. “We voorzien 35 bijkomende woongelegenheden en bouwen een centrum voor kortstondig verblijf. Daar zorgen we voor drie plaatsen”, legt Johnny Vrancken, de schepen van ruimtelijke ordening in Tongeren, uit. Voor de uitbreiding van het woon (zorg) aanbod voor Tongenaren van 65 jaar en ouder heeft het schepencollege een gunstig advies gegeven aan de Senior Living Group. Deze laatste staat in voor de uitbreiding.

De vergrijzing

De vergrijzing slaat in héél Vlaanderen toe, ook in Tongeren. “In de zorgzone Zuid-Oost Limburg (of Limburg 3) is eind vorig jaar slechts 76 procent van de programmatie voor woon- en zorgcentra ingevuld”, werpt de schepen van welzijn Jos Schouterden op. “Voor Tongeren komen we uit op iets meer dan 81 procent. In onze naburige gemeenten ligt het percnetage een stuk lager: Bilzen (74), Hoeselt (70) en Riemst (69). Voeren vormt met 87 procent de uitzndering.” Tongeren wil ook de ouderen van de omliggende gemeenten helpen, aldus nog de schepen.

Complexe zorg

Het centrum voor kortverblijf zal in 2022 in het woonzorgcentrum De Motten worden gerealiseerd. “We gaan ons meer richten op seioren met een complexe zorgnood. Dat doen we door gerichte observatie, analyse en een gepaste doorverwijzing voor zorgbehoevende personen”, verduidelijkte Jos Schouterden. Vervolgens willen het woon- en zorgcentrum De Motten en dat van Sint-Franciscus zich meer gaan focussen op de ouderen met een zwaardere zorgafhankelijkheid door het het aantal RVT- bedden te verhogen. “We gaan ook meer werk maken van een dementievriendelijk beleid”, zegt schepen Schouterden. Tegen 2035 wordt in Tongeren een toename verwacht van het aantal personen met dementie van bijna 49 procent. Bovendien gaat de vzw De Grauwzusters een officiële erkenning aanvragen als expertisecentrum voor jongdementie in Tongeren.