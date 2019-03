Tongenaar Benny (41) wint goud

op special olympics in Abu Dhabi

“Apetrots, en helemaal van slag” LXB

17 maart 2019

12u00 0 Tongeren Uitzinnig van vreugde wierp Benny Jans (41) de armen in de lucht toen hij op de Special Olympics (de spelen voor personen met een verstandelijke beperking) in Abu Dhabi in het zwemmen de 50 meter vrije slag won. Alleen, hij had het eerst niet door dat hij als eerste van de finalisten aantikte. Pas toen hij uit het bad klom, zag hij dat hij gewonnen had. Hij sprong van blijdschap een gat in de lucht. Helemaal van slag riep hij: Ik heb goud, ik heb goud! En nog: waar is het feestje?

Tranen van geluk

Ook z’n ouders wisten niet waar ze hadden toen ze op de tablet van een vriend zagen dat hun zoon de gouden medaille won. “Ik heb hem nog nooit zo uitbundig gezien”, bekent Guillamine Wagemans, de mama van Special Olympiër Benny. “Hij is eerder een rustige en stille jongen. Hij is nogal teruggetrokken. We zijn apetrots op wat hij gepresteerd heeft. Toen we hem zagen springen en juichen, hielden we het niet meer. Tranen van geluk hebben we hier geweend. We zaten op het puntje van de stoel. De spanning in de finale en de ontlading na afloop ervan maakten ons helemaal van slag.”

Motivatie

Benny Jans vertrok met grote verwachtingen naar de spelen. “Hij zou en moest met een medaille thuiskomen. Zo zeker was hij van zichzelf”, getuigt de mama van Benny. Z’n papa van wie hij de goesting om te sporten, erfde, fluisterde hem bij z’n afreis naar Abu Dhabi het volgende in: “Laat maar eens zien dat je een telg van Ambiorix bent! Dat Benny de gouden medaille heeft gewonnen, is geen toeval. “Meermaals in de week doet hij aan fitness om spieren te kweken (hij is een stoere bink) en in de weekends gaat hij naar het zwembad om baantjes te trekken”, legt Benny’s mama uit. “Hij heeft hard getraind en naar de spelen toegeleefd. Hij was gemotiveerd om het goed te doen. Hij wilde laten zien tot wat hij in staat is, en dat is hem gelukt”. Ook bij Oostheuvel, waar Benny Jans kranten sorteert, wafels rondbrengt en afval naar het containerpark brengt, is men uitgelaten over z’n prestatie. “Hij leeft voor z’n sport en doet er alles voor”, werpt Stephanie Partoens, pedagoge bij Oostheuvel in Lafel (Riemst). “Hij heeft in z’ eentje leren zwemmen en gaat ook uit eigen beweging trainen. Hij heeft ook veel aan Philippe Dominguez, z’n zwemcoach en verantwoordelijk sport bij Oostheubel, te danken”, besluit de pedagoge.