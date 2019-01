Toneelgezelschap maakt dementie bespreekbaar

09 januari 2019

12u00 0 Tongeren Hoe breng je dementie op een bevattelijke manier tot bij kinderen? En hoe maak je het actuele thema bespreekbaar voor een publiek van kinderen? Het nog prille theatergezelschap Dimlicht geeft hierop een antwoord met “Zwanenzang”, een familievoorstelling die speciaal voor kinderen is gemaakt en nu zondag 13 januari wordt opgevoerd in cultuurcentrum De Velinx in Tongeren.

Herinneringen

Het stuk is van de hand van Sarah Van Overwaelle die voor het grote publiek bekend is voor haar rol van Paulien die ze speelt in de vtm- reesk De Kotmadam. Zelf speelt ze mee in haar eigen stuk. Ze vertelt het verhaal in “Zwanenzang” dat muzikaal wordt begeleid door een ensemble van zeven muzikanten. Ze brengen klassieke muziek omdat de opa in de voorstelling houdt van klassieke muziek. Hij is dement maar wanneer hij luistert naar klassieke muziek komen oude herinneringen terug naar boven en leeft hij terug op.

Kindvriendelijk

Het thema dementie wordt in de voorstelling naar eigen zeggen van Sarah Van Overwaelle op een kindvriendelijke en originele manier op de Bühne gebracht. “Zwanenzang” vertelt het verhaal van een dementerende opa die een sterke band heeft met z’n kleinkind Gabriëlle. Opa vergeet steeds meer, doet eens zot en wat hij vertelt raakt vaak geen grond meer. Meer info over het theaterstuk vind je op www.develinx.be.