Toekomstige tienermoeder van

17 jaar wint poëziewedstrijd LXB

13 februari 2019

17u37 0

De poëziewedstrijd die de openbare bibliotheek van de stad Tongeren in het kader van de poëzieweek organiseerde, is gewonnen door Elke Bruninx, een toekomstig tienermoeder van 17 jaar uit Tongeren. Ze verwacht april dit jaar haar eerste kindje. Dat ze in verwachting is, was voor haar de aanleiding om een gedicht in te zenden voor de wedstrijd met “Vrijheid” als thema. “Juist omdat ik zwanger ben, voel ik me niet vrij. Of anders gezegd: ik voel me beperkt. Dat geldt ook voor m’n kindje dat in m’n buik zit. Als ik straks beval, zijn we beiden weer vrij”, laat Elke Bruninx, die op Campus Plinius in Tongeren in het vijfde jaar van de richting boekhouding en informatica zit, horen. Schepen van cultuur An Christiaens mocht de winnares een bon van 25 euro schenken, geld waarmee ze boeken kan kopen bij de Standaard Boekhandel.