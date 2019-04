Tijs Posen maakt fotoboek ter ere van de

boeren, hun leven en werk in “Rutten” “Hard en schoon, maar één met de natuur!” LXB

12 april 2019

12u00 1 Tongeren Goed 80 keer, gespreid over een periode van twee jaar liep, Tijs Posen (42) uit Tongeren met z’n fototoestel rond in Rutten, een kerkdorp in Groot-Tongeren met een nog landelijk karakter. Het resultaat van z’n ronde doorheen het in oppervlakte grootste dorp van Tongeren is het fotoboek: Rutten! Hij was een 900 uren zoet met de selectie van 1100 foto’s waarvan hij 300 opnam in het boek, en met het schrijven van de erbij horende verhalen en getuigenissen. “Het is een poëtisch fotoboek”, stelt Tijs Posen die het dorp nu kent als z’n broekzak. “Met de foto’s en teksten wil ik de sfeer oproepen van een dorp dat het leven in de vier seizoenen weergeeft.”

Uitstervend ras

Hij doet dat vanuit het standpunt van boeren waarvan er nog twaalf actief zijn in Rutten. “Ik leg boeren die op het veld werken of op de boerderij de kalveren, koeien of varkens voederen vast voor het nageslacht. Boeren zijn stilaan een uitstervend ras. Hun aantal is de laatste jaren sterk gedaald. Ik laat zien hoe hard de borenstiel is. Het is labeuren! Om dat te laten zien, heb ik de bijvoorbeeld handen van de boeren groot in beeld gebracht. Het eelt en de kloven op hun handpalmen getuigen van de noeste arbeid.”

Het boerenleven

Tijs Posen geeft met z’n fotoboek een inkijk in het dagelijks leven van de boeren. En de boerinnen? “Die zijn er nog weinig”, bekent hij. “Ik ben wel op een boerderij geweest waar nog een meer dan 90- jaar oud vrouwtje (de mama van één van de boeren in het boek) woont. Ik mocht haar fotograferen in de keuken met meubilair dat nog dateert uit de tijd van toen”, vult Tijs Posten aan. Aanvankelijk kostte het hem enige overtuigingskracht om boeren zover te krijgen dat ze zich spontaan lieten vereeuwigen op foto. “Het is kwestie van bij één boer over de vloer te komen en z’n vertrouwen te winnen, en de rest volgt. Wat je doet, gaat in een toch kleine gemeenschap van boeren snel rond.”

Evermarus

Het boek bevat niet enkel portretten van boeren. Ook staan er foto’s in afgedrukt die een inkijk geven in een oud volksgebruik op het platteland: het hanezingen op café! Wie Rutten zegt, denkt ook het Evermarusspel dat nog jaarlijks op 1 mei wordt opgevoerd. Het is het oudste nog bestaande mysteriespel in West- Europa. “Ook die taferelen die uitsluitend door mensen uit het dorp worden gespeeld, kreeg ik voor m’n lens”, aldus Tijs Posen die het fotoboek op 25 april voorstelt in cultuurcentrum De Velinx in Tongeren. Die dag vindt ook de finissage van de expo waar nog zo’n 30 uitvergrote foto’s hangen die ook in het boek staan. Het boek dat 49 euro kost, kan je reserveren met een mail naar fotografie@tijsposen.be.